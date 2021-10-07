بحث التعاون بين ليبيا ومصر في مجال النفط والغاز

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى؛ التعاون المشترك بين البلديْن، وسبل تعزيزه في مجال النفط والغاز والقوى العاملة، وتدريب وتطوير العنصر البشري.

ورحب “صنع الله” برغبة الشركات المصرية في المساهمة في إعادة إعمار قطاع النفط بليبيا، داعيًا الشركات المصرية لطرق الباب عبر التنافس في العطاءات التي تطرحها المؤسسة وشركاتها، خاصةً أن ليبيا مقبلةٌ على تنفيذ عدة مشاريع من بينها مصفاة الجنوب، إضافةً إلى مشروع تطوير التركيبات البحرية وتطوير البنى التحتية للحقول والموانئ النفطية في البلاد .

وأبدى “مصطفى”، من جانبه، رغبة الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز، في الدخول لسوق النفط الليبي في مجالات الصيانة والتدريب وتأهيل البنى التحتية.

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