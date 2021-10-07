ديوان المحاسبة يستلم قوائم مالية من القابضة للاتصالات حول القطاع

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 أنها قامت بإعداد وتسليم قوائم مالية مجمعة للسنة المالية إلى ديوان المحاسبة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” ومدير الإدارة العامة للرقابة على المصارف والشركات بالديوان “رافع الشاوش”.

حيث وضحت شركة الاتصالات من خلال بياناتها الموقف المالي الموحد لها ولشركاتها، الذي يتضمن تبيان الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية، وقد بلغ صافي قيمة أصول المجموعة حوالي 17 مليار دينار بينما وصلت حقوق الملكية إلى 10 مليار دينار، كما بلغ نسبة عائد الأصول 16.34‎%‎.

هذا وسلّمت شركة الاتصالات القابضة اسم المستخدم والرقم السري لمنظومة تخطيط موارد المؤسسة؛ ليقوم ديوان المحاسبة بمراجعة المعاملات المالية بشكل تلقائي.

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