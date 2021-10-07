محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تنجح في استرداد 16 مليون دولار

أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عن نجاحها في استرداد مبلغ مالي يقدر بـ 16 مليون دولار.

وذكرت المحفظة، في بيان لها، أن محكمة برلين أصدرت حكمًا يقضي بإدانة ممثل شركة ريماكس ومحاميه على خلفية ارتكابهما جريمة نصب على أموال المحفظة في العام 2011، نتج عنها الاستحواذ على 16 مليون دولار أمريكي، كانت مودعًة لدى مصرف “دوتشي بنك” بألمانيا.

وأضافت البيان أن المحكمة قضت بسجن المدان أربع سنوات، إضافةً إلى الحكم بحبس محاميه سنتين مع وقف النفاذ، وتضمن الحكم كذلك إلزام المدانين التضامن فيما بينهما بإرجاع المبلغ المالي المُستحوَذ عليه، والحجز على أموالهما ومصادرة ممتلكاتهما.

واعتبرت المحفظة أن هذا الحكم جاء تتويجًا للجهود التي بذلها فريق عمل المحفظة طيلة السنوات العشر الماضية، مؤكدةً عزمها استيفاء حقوقها واستردادها بالطرق القانونية؛ من أجل حمايتها من كل من يحاول استغلال حالة عدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا.

يُشار إلى أن المحفظة نفت، في وقتٍ سابقٍ، عبر بيانٍ لها، صحة خبر اختفاء مبلغ مالي يقدّر بـ 26 مليون دولار.

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