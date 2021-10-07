اقتصاد

محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تنجح في استرداد 16 مليون دولار

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عن نجاحها في استرداد مبلغ مالي يقدر بـ 16 مليون دولار.

وذكرت المحفظة، في بيان لها، أن محكمة برلين أصدرت حكمًا يقضي بإدانة ممثل شركة ريماكس ومحاميه على خلفية ارتكابهما جريمة نصب على أموال المحفظة في العام 2011، نتج عنها الاستحواذ على 16 مليون دولار أمريكي، كانت مودعًة لدى مصرف “دوتشي بنك” بألمانيا.

وأضافت البيان أن المحكمة قضت بسجن المدان أربع سنوات، إضافةً إلى الحكم بحبس محاميه سنتين مع وقف النفاذ، وتضمن الحكم كذلك إلزام المدانين التضامن فيما بينهما بإرجاع المبلغ المالي المُستحوَذ عليه، والحجز على أموالهما ومصادرة ممتلكاتهما.

واعتبرت المحفظة أن هذا الحكم جاء تتويجًا للجهود التي بذلها فريق عمل المحفظة طيلة السنوات العشر الماضية، مؤكدةً عزمها استيفاء حقوقها واستردادها بالطرق القانونية؛ من أجل حمايتها من كل من يحاول استغلال حالة عدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا.

يُشار إلى أن المحفظة نفت، في وقتٍ سابقٍ، عبر بيانٍ لها، صحة خبر اختفاء مبلغ مالي يقدّر بـ 26 مليون دولار.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك