إحباط محاولة تهريب 4 مليون يورو من مطار مصراتة الدولي

مصراتة 07 أكتوبر 2021 (وال) _ تمكن أعضاء التفتيش الألي التابع لمصلحة الجمارك داخل مطار مصراتة الدولي، من إحباط محاولة تهريب 4 مليون يورو تقريبا، بحوزة أربعة مسافرين يحملون الجنسية الليبية.

ووفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك مصراتة فقد تم حجز العملة غير معلن عنها، وتحويل الموقوفين إلى جهات الإختصاص لإتخاد الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي قضية منفصلة، بعد الإشتباه في وجود مادة مخدرة في حقيبة أحد المسافرين عند المرور على جهاز التفتيش والقيام بفحص حقيبة المسافر تبين بأنها تحوي عدد 3 قرص من مادة الحشيش، وعلى الفور تم حجز المادة المخدرة، وتحويل المسافر إلى جهات الإختصاص لإتمام الإجراءات القانونية حياله. (وال _ مصراتة) س ق / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال