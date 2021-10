المصرف المركزي يبحث تفعيل منصة «PayPal» في ليبيا

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بمكتبه في طرابلس، مع عدد من مدراء إدارات المصرف المركزي، آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل منصة الدفع PayPal.

واستعرض الاجتماع جهود التواصل والتنسيق التي يبذلها المحافظ مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك المركزية في بعض الدول لضمان تفعيل هذه الخدمة.

وأكد الكبير خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من قِبل كل الإدارات المعنية بالمصرف.

يُشار إلى أن باي بال (بالإنجليزية: PayPal)‏ هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة، كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب في المصرف، وتعد خدمة العملة الإلكترونية بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية.

وينفذ موقع باي بال عمليات الدفع لمواقع البيع، ومزادات الإنترنت، وغير ذلك، حيث هنالك أجر إضافي للموقع، ويعد PayPal الرائد عالمياً في مجال حلول الدفع عبر الإنترنت.

