الضرائب تحدد آليات جباية دخل استثمارات العقارات

وجّهت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية مدراء المكاتب بالمناطق على احتساب ضريبة الدخل على أساس ما يتبقى من اجمالي الايرادات بعد خصم نسبة 40 % من إجمالي الإيرادات مقابل المصروفات.

وأوضحت المصلحة في رسالة، حصلت “218” على نسخة منها، أن احتساب صافي الدخل الناتج عن استثمارات العقارات؛ يتم بعد خصم مصروفات الصيانة والاستهلاك، ويعتبر الدخل محققًا بمجرد ثبوت الحق فيه دون اعتداء بالوفاء به على أن تُلغى أي تعليمات مخالفة.

جديرٌ بالذكر أن المصلحة أصدرت هذه التعليمات نتيجة عدم قبول الممولين الإجراءات السابقة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الحدّ من عمليات التهرب الضريبي.

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