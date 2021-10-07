التجاري الوطني يكشف أن السيولة الموزعة على الزبائن منذ بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر بلغت 5 مليار ..ويفصح عن قيمة رصيد الخزائن بمناطق الاصدار وفروعه

قال مصدر بالمصرف التجاري الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية إلتزمت ادارة المصرف التجاري الوطني على تنفيذ خطة المصرف المركزي طرابلس وتعليمات مجلس الادارة برئاسة الاستاذ “عبد الوهاب المختار” على توزيع السيولة على فروع المصرف بكافة مناطق ليبيا .

حيث بلغ اجمالي السيولة الموزعة على الزبائن منذ بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر 5 مليار دينار ، منها 2.1 مليار دينار لفروع منطقة الجبل الأخضر و بنغازي بنسبة 40 ‎%‎ من الإجمالي و 1.2 مليار دينار من فروع منطقة طرابلس بنسبة 24 ‎%‎ ، وفروع منطقة سبها 428 مليون دينار بنسبة 8.5 ‎%‎ و فروع منطقة مصراتة 481 مليون بنسبة 9.6 ‎%‎ ‎ و فروع منطقة الجبل الغربي 380 مليون بنسبة 7.6 ‎%‎ وفروع منطقة الزاوية 347 مليون بنسبة 7 ‎%‎.

حيث ساهمت هذه التوزيعات المنتظمة بشكل واضح لحل مشكلة السيولة بكافة فروع المصرف التجاري الوطني بحسب المصدر.

وقال المصدر: إدارة المصرف مستمرة في تنفيذ الخطة الموضوعة للأشهر القادمة حيث يتوفر رصيد كاف بخزائن مناطق الاصدار وفروع المصرف تقدر بنحو 250 مليون دينار ، ويعمل المصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي طرابلس بارسال شحنات سيولة اضافية لفروع المنطقة الشرقية و الجنوبية و مدينة غات وأوباري وغيرها من الفروع .

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