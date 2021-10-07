تسجيل 1.7 مليون زائر لتونس خلال العام الجاري

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس الحبيب عمار، إنه تم تسجيل مليون و700 ألف زائر للبلاد، خلال هذه السنة، بانخفاض 3%، معتبرًا أن هذه الأرقام سُجّلت في ظل ظروف صعبة وتفشي فيروس “كورونا”.

وأشار “عمار” إلى أن هذه الأرقام تعتبر مهمةً في ظل التخوف من سنة سياحية بيضاء، مضيفًا أنه وبالرغم من هذا التحسن الطفيف؛ فإن الأرقام لا زالت بعيدة عن مستوى موسم 2019.

وكشف أن العائدات السياحية شهدت تحسنًا نسبيًا مقارنةً بالموسم السياحي للعام الماضي بنحو 6% بالعملة المحلية و 8.8% بالدولار الأمريكي، بنحو 2.2% بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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