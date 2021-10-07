اقتصاد

تسجيل 1.7 مليون زائر لتونس خلال العام الجاري

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس الحبيب عمار، إنه تم تسجيل مليون و700 ألف زائر للبلاد، خلال هذه السنة، بانخفاض 3%، معتبرًا أن هذه الأرقام سُجّلت في ظل ظروف صعبة وتفشي فيروس “كورونا”.

وأشار “عمار” إلى أن هذه الأرقام تعتبر مهمةً في ظل التخوف من سنة سياحية بيضاء، مضيفًا أنه وبالرغم من هذا التحسن الطفيف؛ فإن الأرقام لا زالت بعيدة عن مستوى موسم 2019.

وكشف أن العائدات السياحية شهدت تحسنًا نسبيًا مقارنةً بالموسم السياحي للعام الماضي بنحو 6% بالعملة المحلية و 8.8% بالدولار الأمريكي، بنحو 2.2% بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك