رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس 07 أكتوبر 2021 (وال)- استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر رئاسة البرلمان بالقبة الخميس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خير الله صالح.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط – عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – إن اللقاء استعرض أوضاع قطاع النفط بشكل عام، وسيّر الإنتاج وما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط من صعوبات وتحديات في تنفيذ مشاريعها التنموية، ومشاريع زيادة الإنتاج، بسبب شحّ الميزانيات اللازمة.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تذليل كل الصعوبات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وتعيق تحقيق خططها الرامية إلى زيادة الإنتاج، وتحقيق إيرادات ضخمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما عبّر المستشار صالح عن شكره وتقديره ودعمه التام للمؤسسة الوطنية للنفط، لاستمرار سيّر عمل القطاع بكل نزاهة وشفافية، وبكل حيادية بعيدًا عن التجاذبات السياسية. (وال)

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