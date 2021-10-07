“المركزي” يبحث تفعيل منصة PayPal في ليبيا

بحث المصرف المركزي جهود تفعيل منصة الدفع الإلكتروني PayPal داخل ليبيا، بالشراكة مع مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك المركزية في بعض الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ “الكبير”، مع عددٍ من مدراء إدارات المصرف المركزي و المستشارين بطرابلس، أكد فيه “الكبير” على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل كل الإدارات المعنية بالمصرف.

هذا وكان قد طالب رواد السوشال ميديا في ليبيا المدة الماضية، عبر حملة منظمة على تويتر استمرت لخمسة أيام بتفعيل الخدمة التي تتوافر في 202 دولة حول العالم ويتم التداول من خلالها بـ 25 عملة بعد تصاعد المعوقات التي يعانيها التجار والمستثمرين ورواد الأعمال في ليبيا في إدارة عمليات تحويل الأموال الآمنة خارج البلاد

جديرٌ بالذكر أن المتعاملين مع النظام البنكي الليبي يجدون صعوبةً بالغةً في تحويل الأموال بشكل آمن بسبب الرقابة الدولية المشددة وضعف البنية التحتية المصرفية في البلاد وتسمح منصة PayPal بتحويل الأموال عبر الانترنت، حيث تعد خدمة بديلة عن الطرق التقليدية كالشيكات والحوالات المالية

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