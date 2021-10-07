الزني يناقش أوجه التعاون المشترك مع السفارة الهولندية في ليبيا

اجتمع وزير الشباب “فتح الله الزني” اليوم الخميس بديوان الوزارة مع القائمة بأعمال السفارة الهولندية في ليبيا “فيفيان هيوجين” رفقة مسؤولة البرامج بالسفارة “رنا دوزان”وبحضور مكتب التعاون الدولي بوزارة الشباب وممثلين عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ودار النقاش خلال اللقاء حول البرامج المشتركة الموجهة للشباب الممكن تنفيذها بين البلدين.

حيث أبدت القائمة بأعمال السفارة الهولندية اهتمام مملكة هولندا بدعم الشباب الليبي وأنها تتابع باهتمام مبادرات الوزارة الموجهة للشباب وخاصة الإقراض السكني والتمكين الاقتصادي للشباب.

من جهته ثمن الوزير اهتمام المملكة الهولندية بدعم الشباب في ليبيا وأوضح خطة عمل الوزارة الموجهة للشباب والسياسة العامة للوزارة والتحديات التي تواجه شريحة الشباب في ليبيا، ومؤكداً على أن الوزارة ترحب بالتعاون في البرامج التي تخدم الشباب الليبي وتعمل على رفع قدراتهم وتمكينهم بما يتماشى مع خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب.

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