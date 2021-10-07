“الصناعة” تبحث إنشاء مصنع للإسمنت بشراكة تركية

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه؛ إمكانية إنشاء مصنع للإسمنت، بالشراكة مع مستثمرين أتراك.

جاء ذلك خلال لقاء “أبوهيسه” مع وفد من شركة الانفتاح التركية، العاملة في مجال التعدين وصناعة الإسمنت، حيث ناقش الجانبان خطط إنشاء مصنع إسمنت يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2.5 مليون طن سنويًا، كحد أدنى، وذلك بالشراكة مع شركة النسر لصناعة الإسمنت، إحدى الشركات التابعة لشركة ليدكو، المملوكة لمؤسسة الاستثمار الليبية.

جديرٌ بالذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ تولى سابقًا إدارة شركة ليدكو التي وقّعت عددًا من الشراكات مع مؤسسات وشركات تركية؛ الأمر الذي أثار التساؤلات حول مهنية وشفافية هذه الصفقات الاقتصادية، في ظلّ تقارير دولية عن شبهات فساد تتم عبر هذه العقود التي تبقى بعيدةً عن أعين الرقابة بسبب المركز السيادي الذي يشغله “الدبيبة” على رأس الحكومة.

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