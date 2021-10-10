«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 10 اكتوبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 10 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5581 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2737 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2058 دينار، والليرة التركية 0.5082 دينار، والدولار الكندي 3.6547 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2154 دينار، والدرهم الإماراتي 1.241 دينار، والدينار التونسي 1.6127 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5033 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 10 اكتوبر 2021: