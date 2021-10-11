الوفد المرافق لوزير الصحة يترأس اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في دورتها الـ68

قام الوفد المرافق لوزير الصحة، على هامش زيارته إلى القاهرة، بترأس اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في دورتها الـ68، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الأولية، ومسؤولين بالهيئة ، واطّلع الوفد على تجربة مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

واستعرضت الهيئة في عرض مرئي خلال اللقاء، نظام التأمين الصحي الشامل المطبق داخل وحدات ومراكز صحة الأسرة، والمستشفيات بمحافظة بورسعيد، كما أوضحت الهيئة في عرضها، أن النظام المطبق حاليًا لا يسمح بإحالة الحالات للعلاج خارج المحافظة، نظرًا لتوفر جميع الخدمات فيها.

وتناول العرض، مشروع «التشخيص عن بُعد» الجاري تنفيذه، والذي سيتيح تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين باستخدام الحلول الرقمية، وسيزيد أيضًا من فرص الحصول على الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية، كما سيسهم في الرفع من المستوى العلمي للأطباء، عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة من مقدمي الخدمات الطبية وتبادل المعرفة بينهم ورفع كفاءتهم.

وعقب اللقاء، زار الوفد «مركز صحة الأسرة» بالحي الإماراتي، و مستشفى «النصر التخصصي» التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، للاطلاع على آلية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وفي الختام اطلع الوفد على عمل عيادات العزل، والباطنة، وطب الأسرة، والأطفال، والتطعيمات، والأسنان، وقسم الأشعة، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة طب الأسرة، وعيادة أمراض نساء، والمعمل.

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