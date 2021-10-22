الوحدة الوطنية تصدر قراراً بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة المواصلات لسداد مرتبات العاملين بالشركة الليبية للخدمات والتموين

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 478 و482 لسنة 2021 بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات والطوارئ.

حيث يقتضي القرار على تخصيص مبلغ مالي قدره (18.000.000) مليون دينار لصالح وزارة المواصلات لسداد مرتبات العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية عن مدة (6) أشهر من أجمالي المرتبات المتأخرة.

كما تم تخصيص مبلغ أخر قدره (7.200.00) دينار لصالح وزارة المواصلات لسداد مرتبات العاملين بالشركة الليبية للتموين عن مدة (6) أشهر من أجمالي المرتبات المتأخرة.

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