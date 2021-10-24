المركزي الليبي يبحث مع مصرف فرنسا إدارة التمويلات الصغيرة

خصص الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وضم مسؤولون من مصرف ليبيا المركزي ومصرف فرنسا لبحث ملف إدارة التمويلات المتناهية الصغر، من أجل وضع إطار علم لخلق بيئة مناسبة وداعمة لإطلاق المشروعات في ليبيا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص في ليبيا.

وحضر اللقاء مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، ومدير برنامج التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص والتجارة لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أنطونيوس تساموليس، والمدير العام لمؤسسة خبراء فرنسا جوليان شميت ومدير البرامج المنفذة في ليبيا من مؤسسة خبراء فرنسا جيرمي بيلي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قد بحث في وقت سابق مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الملفات الاقتصادية، التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وعلى رأسها تعزيز الانتعاش نحو اقتصادات أكثر مرونة وشمولية وإدارة جائحة كورونا.

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