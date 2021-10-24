اقتصاد

عودة الفنادق المصرية للعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد “عبدالفتاح العاصي” مساعد وزير السياحة المصري مسؤول -اليوم الأحد- بأن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مع إلزامها باتّباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكد “العاصي” في تصريحات لرويترز أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل.

يشار إلى أن الفنادق المصرية كانت تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

الجدير بالذكر أن السياحة في جمهورية مصر تُشكل ما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية، وشهدت اضطراباً بعد تفشي وباء كورونا طيلة السنتين الأخيرتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك