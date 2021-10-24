عودة الفنادق المصرية للعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة

أفاد “عبدالفتاح العاصي” مساعد وزير السياحة المصري مسؤول -اليوم الأحد- بأن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مع إلزامها باتّباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكد “العاصي” في تصريحات لرويترز أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل.

يشار إلى أن الفنادق المصرية كانت تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

الجدير بالذكر أن السياحة في جمهورية مصر تُشكل ما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية، وشهدت اضطراباً بعد تفشي وباء كورونا طيلة السنتين الأخيرتين.

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