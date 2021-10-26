وزير النفط والغاز يعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

عقد وزير النفط والغاز بصفته رئيس الجانب الليبي في اللجنة الليبية الروسية المشتركة “محمد عون” اليوم الإثنين، مع وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي “عمر كتي” ، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية “أحمد الديب” ، وبحضور مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بوزارة النفط والغاز “إسماعيل أبومنيار” .

تناول الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بالاعداد لعقد الاجتماعات الثنائية مع الجانب الروسي لأجل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين الجانبين الليبي والروسي.

كما تم الإتفاق على عقد الإجتماع التحضيري الأول للجانب الليبي بغية إعداد خطة يتم بموجبها توحيد الرؤى بين قطاعات الدولة تنعكس نتائجها على حجم وواقع التبادل التجاري والاقتصادي والإستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والسعي لتجديد الإتفاقية المبرمة بين الدولتين.

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