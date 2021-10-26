حكومة بريطانيا تفرض عقوبات مالية على كيانين معنيين بالاستثمارات الليبية في الخارج

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إن النظام الليبي يسمح بتحديد الأشخاص والأفراد والكيانات لغرض فرض تجميد الأصول بالإضافة إلى العديد من المحظورات المالية إذا كان هؤلاء الأشخاص متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في ليبيا بما في ذلك الهجمات على المدنيين والمرافق .

وأضافت الحكومة البريطانية إن قرار تجميد الأموال يساعد أيضًا على حماية أموال الدولة الليبية التي اختلست خلال نظام معمر القذافي السابق والتي يمكن استخدامها لتهديد السلام أو الاستقرار أو الانتقال السياسي في ليبيا.

يتم فرض تجميد كامل للأصول على مختلف الأشخاص بشكل منفصل ، يتم فرض تجميد جزئي للأصول على كيانين معينين من قبل الأمم المتحدة ، وهما المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية، حيث أن ينطبق هذا التجميد الجزئي للأصول على الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها هذان الكيانين المحددان خارج ليبيا مباشرة قبل 17 سبتمبر عام 2011 ، والأموال المحولة بعد 17 سبتمبر 2011 إلى الكيانين المعينين للوفاء بالتزام مسبق ، وكذلك الفوائد والأرباح الأخرى المتراكمة على أي مما سبق ذكره في أو بعد 17 سبتمبر 2011.

وأوضحت الحكومة البريطانية إنه من الممكن العثور على مزيد من المعلومات حول متطلبات تجميد الفوائد والأرباح الأخرى بموجب التجميد الجزئي للأصول في إرشادات العقوبات المالية الليبية المصاحبة.

وتابعت الحكومة البريطانية بالقول إن هذا النوع من الحظر يفرض على الأفراد والكيانات الذين يدخلون في أي معاملات مالية تتعلق بالنفط الليبي على متن سفينة محددة من قبل الأمم المتحدة وهذا يشمل الشراء أو البيع أو الاستخدام كرصيد وإلغاء تأمين النقل فيما يتعلق بهذه الإجراءات.

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