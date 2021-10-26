القيب: هناك سبع جامعات أنهت كل ملفاتها والتزامتها المالية بالإضافة إلى أن صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس نهاية شهر أكتوبر

تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ” عمران القيب” بخصوص الإعتصام الذي دار من قبل أعضاء هيئة التدريس قائلا: نقدر كل هذه المجهودات ومن المؤسف بأن يكون هناك أستاذ جامعي ولا يتقاضى مرتبه منذ خمس سنوات وبدون أي علاوات ومستحقات واستحققات، ومن المؤسف أن تكون متعثرة وليس بشكل انسيابي ولا نختلف أن هذه المطالب مطالب شرعية وهذا الأمر يفرض علينا كوزارة وحكومة بأن نحقق تلك المطالب لهذه المجهودات .

وأضاف بالقول: بأننا لا نعلم كم أعداد المستحقين من قبل الأساتذة بالجامعات، وكذلك بخصوص الاجتماع الذي دار مع وزارة المالية، وكذلك هناك سبع جامعات انهت كل ملفاتها والتزامتها المالية وهما: جامعة بني وليد، صبراتة، زنتان، مصراتة، المرقب، سبها، سرت، الزاوية، حيث تم إضافة جامعة طرابلس اليوم .

تسوية جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريس وأوضاع نحو 25 ألف عضو هيئة التدريس إلى جميع المستحقات وتقدر ب مليون 700‪ دينار ليبي وذلك لمعالجة مرتبات العاملين نهاية شهر أكتوبر، وتعديل كل مرتب لكل المرتبات الواقفة، وكذلك الذين يأخذون ربع مرتب.

وأوضح بأن المشكلة تكمن في عدم معرفة العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهذه المشكلة التي كانت أمامنا، ولا يمكن تطبيق قرار رقم 126‪ والمجموع الكلي لعدد الأعضاء لم نكن نعرفه، بالإضافة إلى أن التعيينات الجديدة هي من أعقد الملفات التي لم تحل لهذه اللحظة.

وأشار إلى أن هذه الأزمة نتاج إرث سابق وتركة أتعبتنا في الوزارة الجديدة لتنظيمها وتسوية أوضاع الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى توقيع عقود التعاون في الجامعات عشوائي، ورتب على الدولة التزامات مالية كبيرة. حيث نأمل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة رجوع الدراسة بالجامعات.

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