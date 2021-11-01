160 مليون دينار تونسي إجمالي ديون ليبيا لدى المصحات التونسية

كشف رئيس مجلس التعاون التونسي الأفريقي أنس الجزيري، عن إجمالي الديون المستحقة على ليبيا لدى المصحات التونسية الخاصة، والتي قال إنها بلغت حوالي 160 مليون دينار تونسي، فيما بلغت ديون جهات أخرى لم يُسمّها حوالي 1.2 مليار دينار تونسي قبل عام 2011.

وأضاف الجزيري في تصريح خاص لـ218، أن قيمة الأصول الليبية المجمدة بتونس قُدرت بحوالي 150 مليون دولار، وهي ليست كبيرة بالمقارنة مع حجم الأصول الليبية المجمدة عبر العالم، والتي قدرها بحوالي 70 مليار دينار.

وشدد الجزيري على ضرورة طرح الملف للحل عن طريق اللجنة العليا التونسية الليبية، ومراجعة مديونية البلديين، حتى لا تكون نقطة سوداء بين البلدين، حسب وصفه.

وطالب الجزيري في تصريحه سلطات البلدين بضرورة وضع حدٍ للمشاكل والعقبات عبر الحدود بينهما، وتسهيل حركة العبور للمواطنين، والدفع نحو انتعاش الحركة التجارية عبر المعابر الحدودية بين تونس وليبيا.

يُذكر أن مجلس الوزراء شكل لجاناً خاصة بالتفاوض مع دول تركيا الأردن وتونس؛ لمعالجة أزمة المديونية مع عزم وزارة الصحة اشتراط إعادة قبول ليبيين للعلاج في الدول المعنية، واستئناف برامج التعاون في المجال الصحي كشرطٍ لسداد %25 من هذه الديون.

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