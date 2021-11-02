الدبيبة يشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين، بمدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة بالمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغيير المناخي، والذي يتم بتنظيم مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية إيطاليا.

كما أضاف الدبيبة بالقول: بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها استحدثت وزارة تعنى بقضايا البيئة وشكلت لجنة وطنية تعنى بالتغيير المناخي، حيث تم مؤخرًا المصادقة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ لإيماننا بأهمية هذا الملف.

وأشار إلى أن مساهمة الدول المتضررة ومنها ليبيا في المحصلة العالمية لتراكم غازات الاحتباس الحراري يعد ضئيلاً جداً مقارنة بمستوى الانبعاثات الناجمة عن الحركة الصناعية بالدول المتقدمة، مما يدفع بعض الدول للعمل خارج المنظومة الدولية ورفض إجراءات التكيف مع التغييرات المناخية.

ودعا الدبيبة الدول الكبرى المشاركة بالقمة للوفاء بتعهداتها التي اتخدتها في مؤتمرات سابقة واتخاد إجراءات تنفيذية بدفعها للمساهمات التي وعدت بها لصالح الدول النامية من أجل المساهمة في تطوير البنية التحتية ونشر التقنية التي تسهم في انتاج طاقة صديقة للبيئة في بلدانهم، ولتحقيق الهدف الأساسي لإتفاقية باريس والمتمثل في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض.

واختتم قائلاً: أننا في نهاية هذا الشهر سنطلق مشروعات في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 500 ميقاوات، مؤكداً بأن خطتنا الوطنية ستراعي كافة الظروف والاستحقاقات الوطنية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع مخرجات اتفاقية باريس.

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