الصحة تبحث إنشاء وحدات لزراعة نخاع العظم بمراكز علاج الأورام في ليبيا

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الثلاثاء، مع مختصين بعلاج أورام الدم، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا الدكتور «احتيوش فرج احتيوش».

تناول الاجتماع مناقشة إنشاء وحدات لزراعة نخاع العظم بمراكز علاج الأورام في ليبيا، كما استعرض مدير مركز طرابلس لتشخيص وعلاج الأورام «اسماعيل سيالة» احتياجات التشخيص، والاحتياجات التدريبية للعناصر الطبية للعمل بالوحدات، إلى جانب متطلبات عمل الوحدات من التجهيزات، والمختبرات، والعيادات.

وفي الختام طالب وزير الصحة المختصين بتقديم مقترح متكامل لإنشاء وحدات زراعة نخاع العظم، لاعتماده والشروع في تجهيز أول وحدة لزراعة نخاع العظم في ليبيا داخل مدينة طرابلس.

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