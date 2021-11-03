اقتصاد

الزناتي يعلن عن مكافأة مالية للمشاركين في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير”علي الزناتي” قد أصدر قراراً بصرف مكافأة مالية شهرية للعاملين ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتتفاوت القيم الممنوحة من 500 إلى 900 دينار حسب الصفة التي يمتلكها الموظف ضمن هذه الحملة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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