الزناتي يعلن عن مكافأة مالية للمشاركين في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير”علي الزناتي” قد أصدر قراراً بصرف مكافأة مالية شهرية للعاملين ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتتفاوت القيم الممنوحة من 500 إلى 900 دينار حسب الصفة التي يمتلكها الموظف ضمن هذه الحملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية