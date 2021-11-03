الغاوي يبحث مع وفد من بلدية العجيلات أوضاع المدينة

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية” أبوبكر الغاوي” اليوم الإربعاء، مع وفداً عن مدينة العجيلات، ممثلاً في عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة العجيلات ” عبد المنعم بالكور”، عميد بلدية العجيلات، مدير مراقبة الإسكان ببلدية العجيلات.

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع في مدينة العجيلات، وكذلك تقديم بعض المشاريع والمهمة التي تم تضمينها ضمن الموازنة العامة لسنة 2022 م، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل والمختنقات التي تعاني منها في البلدية في قطاع البنية التحتية.

أكد الوزير على عمل الوزارة وسعيها نحو تضمين كافة المشاريع الضرورية والمهمة ضمن الموازنة العامة القادمة، وعبر برنامج ( عودة الحياة) الذي أعلن عنه دولة رئيس مجلس الوزراء والذي أعطى الإشارة بانطلاق المشاريع التنموية مختلف المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية