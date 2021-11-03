الوطنية للنفط تناقش مع شركة الواحة للنفط أعمال الصيانة والمشاريع

عقد يوم الأربعاء الاجتماع الفني لسنة 2021 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط عبر منظومة Microsoft Teams، وقد حضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة مدراء الادارات الفنية من الانتاج وتطوير الاحتياطي والصيانة والمشاريع والاتصالات، وعدد من المختصين بادارات المالية، البيئة، والتفتيش والتخطيط، وعن شركة الواحة حضر رئيس واعضاء لجنة الادارة، ومدراء الإدارات الفنية والمالية وعدد من المختصين بالشركة، ومن الجانب الاخر حضر ممثلي الشريك الأجنبي بليبيا (توتال انرجي، هس، و كونوكو فيلبس)، وممثلين عن معهد النفط الليبي، وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.

تناول الاجتماع مناقشة استعراض نشاط الشركة للعام 2021م في ما يخص نشاطات الإنتاج والحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية، وكذلك أعمال الصيانة والمشاريع وسير تنفيذ كافة النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2022، بالاضافة الى استعراض ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي حالت دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها.

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