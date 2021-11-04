خاص.. الناطق الرسمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الليبية: لا يمكن الرجوع عن الإضراب إلا بتحقيق نتائج ملموسة

صرح الناطق الرسمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الليبية “حسين العلام” لصدى الاقتصادية اليوم الأربعاء قائلاً: بعد مرور أكثر من عشرون يوماً على إضراب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي بالدولة الليبية لازال التصعيد مستمر ، وتدرس النقابة الخطوات القادمة والتي قد تكون تكلفتها غالية لمن تجاهل مطالبنا، فما كان يتحقق اليوم بسهولة قد لا يتحقق غداً تحت أي مسمى أو صفة ولا أي ضغوط وبتكلفة عالية .

وأضاف العلام بالقول: إن تجاهل مصير نصف مليون طالب من الحكومة ووزرائها يعتبر إستخفاف بمصير البلاد ومستقبلها، ففي الدول الأخرى قد تسقط حكومات وتقال وتستقيل عند عجزها .

ومن أهم النقاط التي ذكرها العلام بأنه لا رجوع عن الإضراب إلى بتحقيق مطالبهم، وأن مطالب أعضاء هيئة التدريس مشروعة ومستحقة منذ سنوات نهبت من مسؤولي الدولة على اختلاف علاقتهم بالقطاع سواء إن كانت إجازات علمية أو مرتبات متوقفة أو مستحقات تعاون أو إفاد للخارج أو علاوة تدريس أو مستحقات وترقيات وغيرها الكثير متوقفة منذ ست سنوات .

وإختتم حديثه قائلاً: لا يمكن الرجوع عن الإضراب إلا بتحقيق نتائج ملموسة والوعود والمماطلة انتهى عهدها .

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