فكيني يعلق على استحداث وزير الاقتصاد وظائف جديدة

علق المحلل المالي “زياد فكيني” على قرار وزير الاقتصاد باستحداث وظائف جديدة بالقول: مستشار شوؤن اقتصادية في اديس ابابا ومستشار تعاون اقتصادي في زامبيا، انعكاس للمعايير في الوقت الذي كان من المنتظر العمل على تقليص الوظائف الدبلوماسية في الخارج.

وأضاف فكيني قائلاً: نظراً لما تمر به البلاد من ظروف صعبة يأتي وزير الاقتصاد مطالباً استحداث وظائف جديدة لكسب الولاءات والترضيات وتحقيق المصالح الشخصية.

أكمل حديثه قائلاً: في الوقت الذي لا تكاد تجد فيه سفارة أو بعثة أجنبية تعمل من داخل ليبيا يتكالب المسوؤلين لفتح وظائف في الخارج، كفاكم عبثاً واستنزافاً للمال العام.







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