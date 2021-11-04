الوطنية للنفط تبحث مع شركة SGS السويسرية سبل استكمال المشاريع القائمة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع مسؤولين بشركة (SGS) السويسرية للخدمات النفطية.

تناول الاجتماع مناقشة حزمة من الموضوعات أبرزها، سبل تعزيز التعاون المشترك، وآلية استكمال المشاريع القائمة، في ظل سعي المؤسسة الدائم لزيادة معدلات الإنتاج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

كما قامت الشركة بعدة أعمال مع شركة نفوسة للعمليات النفطية أهمها إجراء إختبار الإنتاج بحقل شمال الحمادة على البئر A4 / 47 وقد كانت النتائج مبهرة وتصل إلى مايقارب 2000 برميل يومي من النفط الخام على الخانق 28/64، وكذلك دخولها في مناقشات مع الشركة حول إمكانية تزويدها بتسهيلات الإنتاج المبكر للحقل بطاقة انتاجية تصل إلى 25 الف برميل يومي.

حيث يذكر أن شركة (SGS) للخدمات النفطية تعمل بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط في مجال تطوير الحقول المكتشفة، وقد قامت باستكمال وتجهيز حقل سيناون Nc-100 بطاقة إنتاجية تصل إلى عشرة آلاف برميل يومي وتم وضعه على الانتاج خلال شهر اكتوبر من سنة 2020، بالاضافة إلى الإنتهاء من أعمال الحقل الجديد أيضاً NC-4 والتابع إلى شركة الخليج العربي للنفط بطاقة انتاجية تصل إلى 15 ألف برميل يومي وسيبدأ الإنتاج منه خلال الفترة القريبة القادمة.

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