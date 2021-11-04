الزناتي: سنطلق قريبًا منظومة الكترونية حديثة لتنظيم العلاج بالخارج

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” بأننا شرعنا في إنشاء لجنة استشارية جديدة للعلاج بالخارج لتنظيم ملف العلاج، وكذلك نسعى لتوفير مبالغ في ساحات العلاج المختلفة، وسنطلق قريبًا منظومة الكترونية حديثة لتنظيم العلاج بالخارج.

وأضاف بالقول: بلغ عدد الحالات التي أرسلتها وزارة الصحة للعلاج بالخارج منذ أبريل الماضي وحتى الآن أكثر من 3000 حالة استوفى بعضهم العلاج، فيما لايزال البعض يعاني من عدم إستكمال العلاج، نظرًا لعدم وجود ودائع مالية لتغطية التكاليف .

وأشار إلى أن الوزارة تعاني كغيرها من الوزارات من العديد تخصيص ميزانية لها، مما أثّر سلبًا على آداء مهامنا.

وفي الختام أوضح بأن مكافآت العاملين بمراكز العزل قيد الصرف، والمخصصات المالية الخاصة بالمكافآت هي مبالغ كبيرة جدًا، ولابد من وضع آلية مناسبة لنتمكن من الإيفاء بوعودنا تجاه العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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