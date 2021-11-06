شركة الكهرباء تعلن ساعات طرح الأحمال اليوم السبت 06 نوفمبر 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية عن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم السبت 06 نوفمبر 2021 في مختلف مناطق ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن الشركة ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، فلا يوجد طرح للاحمال في المنطقتين الجنوبية والغربية.

وأفاد بيان للوزارة أنه لا يوجد ايضا طرح للأحمال في المنطقة الشرقية .

وبذلك يكون السبت اليوم ال30 على التوالي الذي لا يشهد طرحًا للأحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهي المرة الاولى منذ عدة اعوام لا تشهد ليبيا طرحاً للأحمال لمدة شهر بعد أن كانت تعاني من الانقطاع بين الحين والاخر.

ونوهت الشركة في بيانها إلى ضرورة مراعاة المتغيرات والمستجدات التي تحدث في الشبكة.