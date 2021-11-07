الوطنية للنفط تعقد الاجتماع الفني لشركة زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز للعام 2021

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز اليوم الأحد عبر منظومة MS TEAMS ، وبحضور كل من مدير إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة ، ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة، ومنسق إدارة الميزانيات والتقارير بالمؤسسة، وبعض المختصين من الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة، ومن جانب شركة زلاف حضر رئيس لجنة الإدارة المكلف، وأعضاء لجنة ومدراء الإدارات المختصة بالشركة وعبر الدوائر المغلقة ممثلين عن إدارة التفتيش والقياس بالمؤسسة، وممثلي شركات الجوف والحفر الوطنية ومعهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية والشركة الوطنية للإنشاءات النفطية .

تم خلاله إستعراض نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها أخذا في الإعتبار معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها .

تلى ذلك استعراض الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز إضافة المعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار ومستهدفات وبرامج الشركة لعام 2022.

كما تم أيضاً مناقشة استعدادات الشركة لوضع حقل ايراون على الإنتاج وتدشينه بإستخدام معدات الإنتاج المبكر، وقامت الشركة بعرض خططها فيما يخص تطوير بقية الحقول الأخرى والتي تشمل (حقل الشادار , حقل العطشان 151 والقطعة م ن 210) .

وخصص الجانب الأخير من الاجتماع لاستعراض الميزانية التشغيلية المقترحة والمصروفات الفعلية في 2021 للباب الأول والثاني والثالث بشقيه العادي والتنموي والمصروفات الفعلية للمشاريع الممولة بالميزانية الاستثنائية.

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