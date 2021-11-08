رئيس مجلس الوزراء يتابع الإفراجات الجديدة وإجراءات زيادة المتقاعدين مع وزارة المالية

طرابلس 08 نوفمبر 2021م (وال)زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبدالحميد الدبيبة” ظهر اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لوزارة المالية، وعقد اجتماعًا موسعا مع الإدارات المختصة بالوزارة.

وكان ذلك بحضور وزير المالية السيد “خالد المبروك” ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، وكذلك توجيهات الرئيس بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.

وقدم وزير المالية توضيحًا متكاملًا بشأن الإجراءات المتخذة، التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدا الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف ، وفقًا لما تم إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، وكذلك إدراج مرتبات المعلمين وفق القانون رقم 4 خلال مرتبات شهر أكتوبر، وكذلك مكافأة المعاش الأساسي ىتعديل مرتبات المتقاعدين.

وأثنى الرئيس خلال هذا الاجتماع على كافة العاملين بوزارة المالية، على جهودهم المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء. (وال ـ طرابلس ) أ س / ك و

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