اللجنة التحضيرية لمعرض الأسر المنتجة تعقد اجتماعها العادي الأول

طرابلس 09 نوفمبر 2021 (وال) عقدت اللجنة التحضيرية لمعرض الأسر المنتجة، اجتماعها الأول يوم أمس برئاسة وكيل الوزارة السيد “إبراهيم كشيرة” .

وأكدت وزير الشؤون الإجتماعية السيدة “وفاء الكيلاني” دعمها الكامل لإنجاح المعرض والمعارض القادمة التي من شأنها دعم الأسر اقتصاديا و اجتماعيا .

وتناول الاجتماع الترتيبات والاستعدادات الواجب اتخاذها؛ لإنجاح هذا المعرض، والذي سيكون أول معرض عربي للأسر المنتجة في ليبيا، و الذي سيقام خلال شهر ديسمبر القادم بمشاركة الأسر المنتجة محليا وعربيا . (وال ـ طرابلس ) س ق / ك و

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