اقتصاد

مناقشة آلية تسديد الديون المترتبة على شركة الأسمنت الليبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 درنة 09 نوفمبر 2021 (وال) عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين السيد “منصف الشلوي”  اجتماعا ،مع المستثمر الأجنبي في إدارة شركة الإسمنت الليبية في مصنع اسمنت الفتايح بدرنة.

وقد حضر الاجتماع مديرو فروع المؤسسة الوطنية للتعدين كلا من بنغازي والمرج ودرنة.

هذا وناقش خلال الاجتماع الديون المترتبة على هذة الشركة، وترتيب الجدولة المناسبة لتسديد الديون المتراكمة على الشركة.

وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة فنية مشتركة، لرسم الحدود للمناطق التعدينية المستغلة من قبل المصانع في بنغازي والفتائح، والتي تقع تبعيتها للشركة، بالإضافة إلى وضع آلية قانونية لجلب مواد السيلكا من مدينة إجدابيا، و أكسيد الحديد من الجنوب الليبي. (وال ـ درنة ) م ب / ك و

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وكالة الانباء الليبية وال

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