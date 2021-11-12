أسعار النفط تواصل خسائرها الأسبوعية.. وتهبط بنسبة 0.7%

سجلت أسعار خام تكساس للعقود الآجلة “تسليم ديسمبر” تراجعاً بقيمة 0.7% إلى 81.03 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بينما انخفض مزيج برنت لشهر يناير بنسبة 0.7 % إلى 82.32 دولاراً للبرميل في بورصة أوروبا، مع استمرار الانخفاض الذي بدأ منذ ثلاثة أسابيع.

ويتجه النفط إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ مارس ، بحسب تقديرات وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية بسبب مخاوف من إجراءات يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخاذها للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في سبع سنوات، ومنها إطلاق الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، أو وقف صادرات الخام الأمريكية.

وحقق الدولار مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وهي الأكبر منذ أغسطس، مدفوعةً بالقلق من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والتوقّعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ للضغط على أسعار النفط، فالدولار القوي يجعل المواد الخام المسعرة بالعملة أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وأدى انتعاش الاقتصاد العالمي، عقب التعافي من تأثيرات فيروس “كورونا” إلى ارتفاع أسعار الخام النفطي، حيث تتجه الإدارة الأمريكية للتدخل بشكل فردي بعد أن رفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، دعوة “بايدن” لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية