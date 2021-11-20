رسو ناقلة لشحن زيت ثقيل من مصفاة طبرق إلى الخمس

أخبار ليبيا 24-خاص

رست صباح اليوم على رصيف شركة البريقة الناقلة النفطية ( ARIN ) لشحن 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل من طبرق إلى ميناء الخمس وهو يخص محطة توليد الكهرباء بالخمس.

وقال، مصدر مسؤول في مصفاة طبرق، لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء، إن وقود الزيت الثقيل هو أحد منتجات مصفاة طبرق.

وأضاف، “يتم تصدير هذا المنتج عن طريق رصيف شركة البريقة. ويتم ضخ المنتج عن طريق خط أنابيب ما بين مصفاة طبرق ورصيف البريقة “.

وفي تصريح سابق، أكد قال المسؤول إن وقود الزيت الثقيل يعتبر أحد منتجات مصفاة طبرق ويقدر الإنتاج اليومي من الوقود الثقيل في مصفاة طبرق حوالي “1100” طن متري يومياً .

وأضاف، أن الوقود الثقيل يتم تصديره محليا عن طريق الأنابيب أو الشاحنات أو النواقل النفطية. وأوضح أن كل ذلك عن طريق شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.

وأوضح المصدر، أنه يتم تصدير النافتا الخفيفة، كذلك كأحد منتجات مصفاة طبرق عن طريق رصيف البريقة”.

وأضاف، أن منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط هي الغاز المسال ووقود الطيران والديزل، بالإضافة إلى الزيت الثقيل والنافتا الخفيفة .

وذكر المصدر، أن النافتا الخفيفة تصدر خارج ليبيا وتدخل في صناعة البنزين. وأشار إلى أنها من المواد الأولية كذلك تدخل في صناعة الإيثلين.

وتم تشغيل مصفاة طبرق عام 1986 وتنتج 20 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية.