صندوق دعم الزواج يصدر عدداً من الشروط والضوابط للحصول على المنحة

أصدر صندوق دعم الزواج عدداً من الشروط والضوابط للحصول على منحة دعم الزواج حيث يكون طالبي المنحة من الزوجيـن ، متمتعين بالجنسية الليبية وأن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ ( 30 ) عاماً للزوج و ( 25 ) عاماً للزوجة .

وأن لا يزيد فرق العمر بين الزوجين عن عشر سـنوات وأن لا يكــون المتقـدم قـد سبق لـه الـزواج مـن قـبـل ويسـتثنى من ذلك الزوجة وأن يكـون تـاريخ إبـرام العقـد إعتبــاراً مـن تـاريخ 2021/8/12 ويشترط أن يكون حاصلاً على رقم قيد حديث بعد هذا التاريخ .

كما يشـترط علـى طـالـب المنحـة وجـود دخـل أو مرتـب أو آجر ثابت ، وعلى أن يقدم ما يفيد ذلك كذلك حضور الزوجـان دورات التأهيـل والارشـاد الأسـري والبـرامج التوعويـة والتثقفيـة لأعـداد المقبلـيـن عـلـى الـزواج الـتـي ينظمها الصندوق إن أمكن لهم ذلك .

ويراعـى ذوي الاعاقـة وبعـض الحـلات الاجتماعيـة الخاصـة مـن بعـض الشـروط والضـوابط المشـار إليها وتخصـص لهـم نسبة ( 2.5 % ) من اجمالي قيمة المنحة .

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