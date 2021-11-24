ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم الأربعاء، في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار، عند الساعة الواحدة، في سوق المشير بطرابلس، بــ 5.04 دنانير، مسجلاً ارتفاعاً قدره ستة قروش، بالمقارنة مع مطلع الأسبوع الجاري، وقرشيْن مع إغلاق يوم أمس، فيما صعدت العملة الأمريكية على صعيد الحوالات الخارجية؛ لتسجّل 5.03 دنانير.

وشملت الارتفاعات تداولات العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، التي صعدت بمقدار أربعة قروش؛ لتبلغ قيمتها 5.55 دنانير.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الدينار التونسي أمام نظيره الليبي، وتم تداوله عند النقطة الحدودية رأس اجدير بـ 1.75 دينار، فيما استقر الجنيه المصري عند مستويات 32 قرشاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية