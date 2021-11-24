“القابضة للاتصالات” تُجمّد العقود المبرمة مع الشركات الغربية

نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر ليبية قولها إن الرئيس الجديد للشركة الليبية القابضة للاتصالات، محمد عياد؛ جمّد جميع العقود المبرمة مع الشركات الغربية، ومن بينها الاتفاقية الموقعة بين شركة هاتف ليبيا وشركة انفينيرا الأمريكية، في الصيف الماضي، والتي تتعلق بتوسيع وتطوير اتصالات الإنترنت بالألياف البصرية.

وبحسب الوكالة، فقد لقي هذا القرار معارضةً من قبل العديد من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، كما أنه أثار غضب الولايات المتحدة، خاصةً أن الاعتمادات المالية للمشروع لا تزال مجمدةً حالياً.

وأوضحت الوكالة أنه تم التباحث حول هذا الملف بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير، في العاصمة التونسية، مؤخراً.

جديرٌ بالذكر أن الجمعية العمومية لـ”القابضة” كانت قد أصدرت قراراً حمل الرقم “4”، لسنة 2021، عيّنت بموجبه محمد إبراهيم بن عياد رئيسا لمجلس الإدارة خلفاً لفيصل قرقاب، وهو القرار الذي وصفه الأخير بأنه “غير قانوني”.

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