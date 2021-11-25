الزناتي يقوم بتدشين أول منظومة الكترونية للحصول على تكليفات العلاج

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الخميس بتدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين.
حيث ستتيح المنظومة لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج بشكل الكتروني.
قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الخميس بتدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين.
حيث ستتيح المنظومة لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج بشكل الكتروني.
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