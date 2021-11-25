اقتصاد

الزناتي يقوم بتدشين أول منظومة الكترونية للحصول على تكليفات العلاج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الخميس بتدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين.

حيث ستتيح المنظومة لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج بشكل الكتروني.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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