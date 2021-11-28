اقتصاد

بعد خمسة أشهر من التأخير في الأرجنتين.. “الباخرة آمال” تصل إلى ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر ملاحي لـ218، بوصول الباخرة “آمال” إلى ميناء طرابلس البحري، اليوم الأحد، بعد ما تم جرها من الأرجنتين، عبر قاطرة؛ بسبب تعطل “محركاتها والدفة”، قبيل توجهها إلى ليبيا، بعد تأخر عملية الجر لخمسة أشهر.

وأضاف المصدر، أن الباخرة آمال، وصلت إلى المرفأ وهي محملة بــ24 ألف طن من حبوب الصويا، مستوردة لصالح 3 تجار، ينشطون في القطاع الخاص.

وبيّن المصدر ذاته، أن عملية إدخال باخرة الحبوب إلى منطقة الرسو، كانت غاية في الصعوبة؛ بسبب توقفها، وأن الفرق الفنية لعبت دوراً مهماً في التقليل من المخاطر، ونجحت في مهمتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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