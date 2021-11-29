سود دويتشه: عائلات رياضيين إسرائيليين يطالبون بالتعويض المالي من ليبيا

ذكرت صحيفة سود دويتشه الألمانية اليوم الأحد إن أفراد أسر ضحايا هجوم ميونيخ طالبوا بتعويض قدره 110 ملايين يورو من الأموال الليبية التي استولت عليها الأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة الألمانية يطالب حوالي 21 من أفراد عائلة مذبحة ميونيخ عام 1972 التي أسفرت عن مقتل 11 اسرائيليا بتعويض من الأموال الليبية التي تديرها الأمم المتحدة والتي تم تجميدها في جميع أنحاء العالم بسبب مزاعم الاختلاس.

وتكشف المعلومات وفق للصحيفة أن القذافي كان قد دفع لرئيس السلطة الفلسطينة السابق، ياسر عرفات، خمسة ملايين دولار بعد الهجوم، كما أقامت ليبيا احتفالات للمسلحين بعد إطلاق سراح ثلاثة منهم من سجن ألماني.

وتابعت الصحيفة بالقول إن عائلات الضحايا لاتزال تقاتل منذ سنوات للحصول على تعويض من السلطات الألمانية، في البداية تم منحهم مليون دولار “كمساعدات إنسانية”ولم يتلقوا 3 ملايين يورو أخرى حتى عام 2002.

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