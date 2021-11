ارتفعت أسعار برميل النفط الخام، خلال اليوم الاثنين، معوضة بعض الخسائر، بعد انخفاضها يوم الجمعة الماضي بنحو عشرة دولارات، في ظل مخاوف اقتصادية بسبب السلالة الجديدة من كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك في وقت لا يزال المستثمرون حذرين، مع التركيز على سلالة فيروس كورونا “أوميكرون” ومباحثات الاتفاق النووي الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس “برنت” بنسبة 4.2 في المئة إلى 75.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة الماضي، في حين صعد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.8 في المئة إلى 71.42 دولار للبرميل بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.

وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة الماضي أكثر من عشرة في المئة، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة لفيروس كورونا مخاوف المستثمرين من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول من 2022.

The post أسعار النفط العالمية ترتفع بعد هبوط حاد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا