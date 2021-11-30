“صنع الله” يشدد على أن المؤسسة لن تدخر جهدًا في دعم مشاريع ونشاطات المرأة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين، مع عضو مجلس النواب عن الواحات النائبة “فاطمة كاريس” وعضو المجلس البلدي أوجلة “فضيلة بترون” ، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف “مفتاح الشارف” .

تناول اللقاء مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة في دعم المرأة في بلدية اوجلة بتوفير بعض المعدات التي تساعدها في إنجاز بعض الحرف، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذه إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

كما أكد “صنع الله” على أن دور المرأة في قطاع النفط أساسي وفعال، فهي تتقلد مناصب وإدارات هامة في المؤسسة وشركاتها، مشدداً على أن المؤسسة لن تدخر جهدًا في دعم مشاريع ونشاطات المرأة في المناطق القريبة من عملياتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية