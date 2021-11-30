“صنع الله” يشدد على أن المؤسسة لن تدخر جهدًا في دعم مشاريع ونشاطات المرأة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين، مع عضو مجلس النواب عن الواحات النائبة “فاطمة كاريس” وعضو المجلس البلدي أوجلة “فضيلة بترون” ، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف “مفتاح الشارف” .
تناول اللقاء مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة في دعم المرأة في بلدية اوجلة بتوفير بعض المعدات التي تساعدها في إنجاز بعض الحرف، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذه إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.
كما أكد “صنع الله” على أن دور المرأة في قطاع النفط أساسي وفعال، فهي تتقلد مناصب وإدارات هامة في المؤسسة وشركاتها، مشدداً على أن المؤسسة لن تدخر جهدًا في دعم مشاريع ونشاطات المرأة في المناطق القريبة من عملياتها.
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