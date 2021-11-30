اجتماع بين عميد بلدية سلوق وممثلي الشركة الصينية لمناقشة العراقيل التي تمنع الشركة من مواصلة أعمالها

اجتمع عميد بلدية سلوق اليوم الإثنين، مع ممثلي الشركة الصينية والشركة الصينية للإنشاءات المحدودة ، وبحضور وجهاز تنمية وتطوير المدن المالك لمشروع إنشاء 5000 وحدة سكنية بالبلدية .

كما أوضح ممثلي الشركة الصينية العراقيل التي تمنع الشركة من مواصلة أعمالها بالموقع والاجراءات التي من الممكن اتباعها لعودة العمل .

حيث يأتي هذا الاجتماع إستكمالا لاجتماع ممثلي الشركة مع النائب الأول لرئيس الحكومة بتاريخ 25 نوفمبر 2021م والذي أكد النائب من خلاله على ضرورة الإسراع في حل كافة الاشكاليات التي تواجه الشركة والتعاون معها لضمان عودة عملها دون أي عراقيل حتى يتسنى لها اتمام اعمالها وفق المواصفات الفنية المطلوبة ووفق العقود المبرمة مع الشركة بالخصوص .

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