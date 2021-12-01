صنع الله يجتمع بعميد وأعضاء مجلس الأعيان بلدية ضاهر الجبل

عقد رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع عميد وأعضاء مجلس أعيان بلدية ضاهر الجبل (أم الجرسان، الخلائفة، الغنائمة)، المتمثل في عميد بلدية ضاهر الجبل خالد زائد أبو الصيد ، ورئيس المجلس الاجتماعي للبلدية جمعة محمد التومي ، وعدد من أعضاء المجلس ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط .

كما أكد الوفد على دور المؤسسة في المحافظة على قوت وثروة الليبيين، مثنيين على ما تم تقديمه للبلدية والمساهمة في دعم مستشفى أم الجرسان القروي من خلال تركيب لجهاز الأشاعة والتدريب على كيفية استعماله،وتقديم مضخات مياه لصالخ المنطقة.

كما أفاد عميد البلدية والأعيان على إمكانية إستمرار هذه الجهود لحلحلة بعض المختنقات الأخرى في اطار برامج المسؤولية الاجتماعية.

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