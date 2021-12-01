العمل والتأهيل تناقش مع مؤسسة النفط مستجدات ملف الباحثين عن العمل

عقد وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل “عبدالناصر العقيلي” اجتماعاً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” بحضور مدير ادارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية ” عبدالناصر الرويمي” ومدير تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة ” محمد بولعج” ومدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة “د. خلف الله ابراهيم “حيث تمت مناقشة ملف تدريب وتشغيل الباحثين عن العمل .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على احالة كشوفات المقيدين بمنظومة اعداد وتأهيل الخريجين بالمؤسسة الوطنية للنفط وكشوفات من تم تدريبهم وتشغيلهم مسبقاً من قبل المؤسسة والتعاون التام لحلحلة وتسهيل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسة في امكانية استعاب وتدريب الباحثين عن العمل من تخصصات في مجال النفط والغاز.

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