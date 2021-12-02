توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومجلس اتحاد طرابلس الكبرى

قام رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” بتوقيع اتفاقية تعاون، مع ووكيل مجلس اتحاد طرابلس الكبرى “الصيد قدور”.

ومن جهة أكد “الصيد قدور” على السير معا باتجاه تفعيل النشاط الاقتصادي الخاص، مضيفاً بالقول أن مجلس اتحاد طرابلس الكبرى لن يتأخر في تقديم الدعم اللازم للرفع من قدرات مزاولي النشاط الاقتصادي بكل ماهو متاح بما في ذلك الدورات وورش العمل والندوات التأهيلية.

ومن جهة أخرى عبر” فرج دريبيل” عن استعداد الغرفة التام لتحقيق نقلة نوعية لأداء القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد الليبي ككل، وليس على مستوى غرفة تجارة طرابلس فقط ، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للغرفة وأعضاء لجنة إدارتها يدفعون بكل ثقلهم في هذا الاتجاه بخطوات ثابتة ومحسوبة.

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