خلال اجتماعه مع شركة زلاف “صنع الله” يؤكد على أهمية تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز “حسين أبوسليانة”، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية “خليفة عبد الصادق” .

تناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير الشركة لحقل “العطشان” والميزانيات اللازمة للبدء بتنفيذ خطة تطوير الحقل، وكذلك خطة الشركة لتقييم حقل “الشادار” ومشروع مصفاة الجنوب.

حيث تم تسليم النسخة النهائية لخطة تطوير حقل العطشان الذي يعدّ الرافد الأساسي لتزويد محطة كهرباء أوباري الغازية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وفي ختام الاجتماع أكد “صنع الله” على أهمية تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري كبديل للنفط الخام المستخدم حالياً في تشغيل المحطة، وهذا سيوفر الكثير من الأموال لخزينة الدولة، كما تعهد بالعمل على توفير الميزانية المطلوبة للشروع في تطوير الحقل بعد إستلام الميزانيات المطلوبة للمؤسسة.

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